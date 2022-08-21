İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak

İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, 22 Ağustos tarihinde Sarıyer ilçesinde yeni bir altyapı çalışmasına başlıyor. PTT Evleri Mahallesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi’nin ömrünü tamamlamış, 700 çelik içme suyu hattı yenilenecek.
15 gün sürecek yenileme çalışması nedeniyle caddenin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti kapatılacak. Sarıyer yönünden gelip Beşiktaş yönüne gitmek isteyen araçların trafiği karşı şeride aktarılarak Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinden 2 şerit olarak sağlanacak.
YÖNLENDİRME LEVHALARI KURULDU
Beşiktaş yönünden gelip Sarıyer istikametine gitmek isteyen araçlar; Hacı Osman Bayırı Caddesi’ndeki çalışma nedeniyle yönlendirme levhaları ile alternatif güzergah olarak Tarabya Bayırı Caddesi’ne yönlendirilecek.
Bu güzergahı kullanan İstanbullular, sahil bölgesine, buradan da Haydar Aliyev Caddesi üzerinden Sarıyer’e (Merkez, Sarıyer Tüneli) ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.