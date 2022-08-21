21 Ağu 2022 - 12:19- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 12:20

İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak

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İSKİ tarafından başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışması nedeniyle, Hacı Osman Bayırı Caddesi’nin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti 15 gün süreyle kapatılacak. Araç trafiği karşı şeride aktarılacak. Böylece trafik, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinden 2 şerit olarak Maslak’a sağlanacak.
İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak mask
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İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, 22 Ağustos tarihinde Sarıyer ilçesinde yeni bir altyapı çalışmasına başlıyor. PTT Evleri Mahallesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi’nin ömrünü tamamlamış, 700 çelik içme suyu hattı yenilenecek.

15 gün sürecek yenileme çalışması nedeniyle caddenin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti kapatılacak. Sarıyer yönünden gelip Beşiktaş yönüne gitmek isteyen araçların trafiği karşı şeride aktarılarak Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinden 2 şerit olarak sağlanacak.

YÖNLENDİRME LEVHALARI KURULDU

Beşiktaş yönünden gelip Sarıyer istikametine gitmek isteyen araçlar; Hacı Osman Bayırı Caddesi’ndeki çalışma nedeniyle yönlendirme levhaları ile alternatif güzergah olarak Tarabya Bayırı Caddesi’ne yönlendirilecek.

Bu güzergahı kullanan İstanbullular, sahil bölgesine, buradan da Haydar Aliyev Caddesi üzerinden Sarıyer’e (Merkez, Sarıyer Tüneli) ulaşabilecek.

21 Ağu 2022 - 12:19 - Gündem

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