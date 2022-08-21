21 Ağu 2022 - 12:19- Gündem

İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak

İSKİ tarafından başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışması nedeniyle, Hacı Osman Bayırı Caddesi’nin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti 15 gün süreyle kapatılacak. Araç trafiği karşı şeride aktarılacak. Böylece trafik, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinden 2 şerit olarak Maslak’a sağlanacak.