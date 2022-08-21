21 Ağu 2022 - 18:13- Belediyeler

Sincan Eko-Çiftlik Merkezi Görenleri Mest Ediyor...

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Ödüllü sıfır atık çalışmalarıyla örnek olan Sincan Belediyesi “Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde üretim ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sincan Eko-Çiftlik Merkezi Görenleri Mest Ediyor... mask
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Baharda ekilen sebzelerin hasat edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Eko-Çiftlik tesisi hem teknolojik alt yapısıyla hem de yemyeşil ortamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Sıfır atık çalışmalarının yanı sıra solucan gübresi üretimi ve kurtçuk üretimi yapılan Sincan Belediyesi Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi adeta bir botanik bahçesi görevi de görüyor.

Çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e gelen ziyaretçilere sıfır atık ve geri dönüşüm sürecinin anlatıldığı Eko-Çiftlik’te dalından koparılan domates, biber, salatalık, karpuz gibi sebze ve meyveler de taze taze ikram ediliyor. Organik Gübre Üretimi Aralıksız Devam Ediyor. "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nde üretim her geçen gün artıyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için organik gübre üretimini arttırdı.

300 kg’ya kadar Solucan Gübresi Elde Ediliyor

Ekim yapılan toprağın vitamin mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Sincan Belediyesi kırmızı kaliforniya solucanı alarak solucan gübresi üretimine başladı ve her geçen gün verimini arttırarak devam ediyor. Tesiste 4 adet kasa mevcut ve her bir kasadan 250kg gübre alma kapasitesi var. Sıcaklık ve üreme hızına bağlı olarak 3 ayda 300 kiloya kadar ürün alınabiliyor.

Elde edilen solucan gübresi “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılıyor. Hasat edilen sebzeler toplanarak hem gelen ziyaretçilere ikram ediliyor hem de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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21 Ağu 2022 - 18:13 - Belediyeler

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