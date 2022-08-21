21 Ağu 2022 - 22:08- Gündem

Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirtti.
Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini de ödettiririz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz takip etmek zorundayız çünkü milletimize bir borcumuz var. Milletimiz, devletine itimat ediyor ve devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ediyor. Biz milletimizin bize olan itimatına halel getiremeyiz. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur" diye konuştu.

Bakan Soylu, Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Ayabe, Ahmet Aktay, İrfan Aktaş, İnan Benk, Baran Açan ve Bessi Bağlayan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

# ankara, mardin

21 Ağu 2022 - 22:08 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yerel marketlerin gözü Perakende Yasası'nda mask
Yerel marketlerin gözü Perakende Yasası'nda
ŞOK Market, 6 ayda 10 bin mağazaya yaklaştı mask
ŞOK Market, 6 ayda 10 bin mağazaya yaklaştı
İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak mask
İstanbullular dikkat! Trafik 15 gün kapatılacak
Ulus 100. Yıl Çarşısı Korunmalıdır! Ulus 100. Yıl Çarşısı Yıkılacak Mı? mask
Ulus 100. Yıl Çarşısı Korunmalıdır! Ulus 100. Yıl Çarşısı Yıkılacak Mı?
Apollo heykeli için 'Özlü' sözler mask
Apollo heykeli için 'Özlü' sözler
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı... mask
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL