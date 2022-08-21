Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini de ödettiririz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz takip etmek zorundayız çünkü milletimize bir borcumuz var. Milletimiz, devletine itimat ediyor ve devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ediyor. Biz milletimizin bize olan itimatına halel getiremeyiz. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur" diye konuştu.
Bakan Soylu, Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Ayabe, Ahmet Aktay, İrfan Aktaş, İnan Benk, Baran Açan ve Bessi Bağlayan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.