21 Ağu 2022 - 22:08- Gündem

ŞOK Market, 6 ayda 10 bin mağazaya yaklaştı

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2022 yılının ilk altı ayında toplam mağaza sayısı 9 bin 858’e ulaşan ŞOK Marketler’in çalışan sayısı da 46 bine yükseldi.
ŞOK Market, 6 ayda 10 bin mağazaya yaklaştı mask
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İSTANBUL (İGFA) - ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2022’nin ilk yarısında ŞOK Marketler’in net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 23,5 milyar TL’ye yükseldi.

Bu dönemde 611 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı da 9 bin 858 oldu.

Yine aynı dönemde 6 binden fazla kişiye daha iş imkânı sağlayarak toplam çalışan sayısını 46 bine yükselten ŞOK Marketler’in istihdama ve ekonomiye katkısı devam etti.

Uğur Demirel: “E-ticaret alanındaki büyümeyle başarılı bir dönemi daha geride bıraktık”

İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma hedefimiz doğrultusunda e-ticaret uygulamamız Cepte ŞOK’un gördüğü yoğun ilgiyle finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Sürekli artan istihdamımızla hem ülkemiz ekonomisine hem de topluma katkımızı sürdürdük. ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projemizle Türkiye’nin her yerinden çiftçilerimizin ürettiği kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla müşterilerimizle buluşturarak yerli üretime de destek vermekten gurur duyuyoruz. Yılın ikinci yarısında da ülkemizin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya, yeni mağazalar açmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.”
# şok

21 Ağu 2022 - 22:08 - Gündem

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