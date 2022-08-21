21 Ağu 2022 - 22:09- Belediyeler

Altındağ'da Hasat Zamanı...

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Altındağ Belediyesi tarafından verilen sertifikalı tohum desteği bereketini gösterdi. Altındağ’da hasat zamanı başladı.  Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında...
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Geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, bu yıl çiftçilere verilen nohut tohumu desteği için hasat zamanı geldi. 2021 yılında Altındağ'da geçimini tarımdan sağlayan çiftçilere, 30 dekar arazi üzerinden yaklaşık 55 ton sertifikalı; arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldığını hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “2022 yılında ise 2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere, toplam 36 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtmıştık.

Dağıttığımız tohumlar toprağımıza bereket, çiftçimize ise kazanç olarak geri döndü. Şükürler olsun, toprağımız bereketini fazlasıyla gösterdi. Hasat zamanı geldi, yüzümüz güldü” dedi. 

"HAYIRLI VE BEREKETLİ HASATLAR..."

Altındağ'ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağ tarım için çok önemli bir yer... Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hasatları hayırlı ve bereketli olsun inşallah…” ifadeleri kullandı.
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21 Ağu 2022 - 22:09 - Belediyeler

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