22 Ağu 2022 - 11:05- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 11:06

Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı...

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na katılarak, sergilediği gösteri ile programa renk kattı.
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı... mask
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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Roketsan ve Kalecik Belediyesi ortaklığında Kalecik'te düzenlenen ve firmalarının stantlarında yapılan tanıtımların yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen onlarca yarışmacının katılımıyla yapılan müsabakalar ve çok çeşitli etkinlikler ile festival havasında gerçekleşen 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na katılarak, sergilediği gösteri ile programa renk kattı.

Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan ve  Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile firma temsilcileri ve kalabalık davetli topluluğunun izlediği programda, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, sergiledikleri gösteri öncesi Ankara Kulübü'nün tarihsel geçmişi ile Ankara kültürü, Ankaralılık bilincinin geliştirilmesi ve Seymenlik, Bacıerenlik geleneğinin yaşatılması üzerine önemli bir misyon üstlendikleri üzerine davetlilere bir konuşma yaptı.

Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan da, "Bundan tam 103 yıl önce 27 Aralık 1919'da; bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin merkezini yapacağı Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında büyük bir coşkuyla karşılayan Seymenlerin günümüz temsilcileri Ankara Kulübümüzün kıymetli Seymenlerine  katılımları ve bugün burada programımıza renk ve değer katan gösterileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Gösteri sonrası Seymenlere teşekkür eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, küçük Seymen Berkay Alptekin ile yakından ilgilendi.

 

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22 Ağu 2022 - 11:05 - Belediyeler

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