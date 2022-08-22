22 Ağu 2022 - 11:09- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 11:10

Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret...

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İstasyon Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi…  Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu da esnaf ve vatandaş buluşmasıyla yoğun mesaisine devam etti. 
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın esnaf ve vatandaş buluşmaları yaz akşamları da devam ediyor. Hafta sonu ailesiyle Sincan sokaklarında gezintiye çıkan, kafeye, dondurmacıya giden vatandaşların yanına uğrayarak onlarla sohbet eden Başkan Ercan, vatandaşları dinleyerek taleplerini not alıyor. 

Yaz akşamlarının buluşma noktası dondurmacıları ziyaret eden Başkan Ercan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken vatandaşla da sohbet ederek istişarelerde bulundu. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Ercan’a özellikle çocuklardan büyük ilgi vardı. Başkan Ercan da bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak çocukların dondurma keyfine ortak oldu, onlarla neşeli sohbetler yaparak fotoğraf çekinme isteklerini kırmadı. 

Sincan’ın gelişmesinde esnaf ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin önemli bir basamak olduğunu vurgulayan Başkan Ercan “Yaz akşamları ailesiyle birlikte Sincan sokaklarında gezintiye çıkan, bir kafede ya da dondurmacı da vakit geçiren hemşerilerimizi ve esnafımızı ziyaret ettik. Özellikle gençler ve çocukların bu ziyaretleri ilgiyle karşıladığını görmek bizi çok memnun ediyor. Sincanlı vatandaşlarımızla sohbet ederek taleplerine ilişkin notlarımızı aldık. Esnafımızı da ziyaret etmeye devam ediyorum. Bilen bilir esnaf sohbetinin tadı bambaşkadır “dedi.
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22 Ağu 2022 - 11:09 - Belediyeler

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