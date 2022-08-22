Türkiye'ye Toplam Ziyaret 26 Milyonu Aştı! Almanlar Zirvede...

Bakanlığın açıkalmasında Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 26 milyonu aştığı açıklandı. Yabancı ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 arttığı ve 23 milyon 30 bin 209'a ulaştığı kaydedildi. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,84’lük artış kaydedildi. Yalnızca Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 665 bine ulaştı.
Bu arada Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.