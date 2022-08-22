22 Ağu 2022 - 16:14- Gündem

Türkiye'ye Toplam Ziyaret 26 Milyonu Aştı! Almanlar Zirvede...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayımlanan yılın ilk 7 ayına ilişkin turizm istatistiklerinde Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 26 milyonu aştığı duyuruldu.
Türkiye'ye Toplam Ziyaret 26 Milyonu Aştı! Almanlar Zirvede... mask
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Bakanlığın açıkalmasında Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 26 milyonu aştığı açıklandı. Yabancı ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 arttığı ve 23 milyon 30 bin 209'a ulaştığı kaydedildi. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,84’lük artış kaydedildi. Yalnızca Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 665 bine ulaştı.

Bu arada Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

# Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye Toplam Ziyaret 26 Milyonu Aştı, Türkiye Yabancı ziyaretçi Sayısı
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22 Ağu 2022 - 16:14 - Gündem

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