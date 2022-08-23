23 Ağu 2022 - 11:09- Belediyeler G: 23 Ağu 2022 - 11:10

Sincan Belediyesinden Her Cuma Mezarlık Servis Hizmeti...

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Sincan'da ücretsiz mezarlık servisleri her Cuma hizmete devam ediyor. Vatandaşlar belirlenen güzergah üzerinden ücretsiz servislerle kabir ziyaretinde bulunuyor ardından tekrar servislerle dönüyor.
Sincan Belediyesinden Her Cuma Mezarlık Servis Hizmeti... mask
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Sincan Belediyesi her Cuma 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz mezarlık servisi hizmeti veriyor. Vatandaşlar servislerle mezarlık ziyaretinde bulunup rahatlıkla dönebiliyor.

Otobüsler 6 Ayrı Güzergahta Ring Yapıyor

Servislerden biri Merkez Güngörmüşler Konağı Önünden saat 9.00’da hareket edip Vatan Caddesi- Zeki Uğur Caddesi ve Buhara caddesi istikametini takip ederek Çimşit Mezarlığına gidiyor. İkinci servis Ayaş yolu üzerinden Nafiz Körez Hastanesi önünden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikameti Fatih Çarşamba’daki Güngörmüşler Konağından hareket ederek Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden Çalkın Caddesi ve Ahmet Kabaklı Caddesini takip ederek Ahmet Andiçen caddesine bağlanıyor. Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçerek Çimşit Mezarlığına gidiyor.

Yine saat 09.00’da Plevne Mahallesi Muhtarlığından hareket ederek Akşemsettin Mahallesi Muhtarlığının önünden de yolcu alan servis Çimşit Mezarlığına devam ediyor. Bir diğer servis ise sabah 09.00‘da İstasyon Mahallesi Muhtarlığından hareket ederek Ahi Evran Mahallesi Muhtarlığına da uğrayarak Çimşit Mezarlığına gidiyor.

Bir diğer servisimiz Saraycık Harmandalı Market önünden Muammer Aksoy Caddesi istikametinden 1562. Cadde ve Ahi Mesut Bulvarı, Buhara Caddesine bağlanıp Çimşit Mezarlığına ulaşıyor. Son olarak Yenikent Merkez Cami önünden hareket eden servis OSB içinden geçerek Çimşit Mezarlığına gidiyor. Yolcular sadece otobüs duraklarından alınıyor. Mezarlıkta bir saat bekleyen servis aynı güzergah üzerinden dönerek vatandaşları belirlenen duraklarda bırakıyor.

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23 Ağu 2022 - 11:09 - Belediyeler

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