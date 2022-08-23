Adalet Personeline 25 Bin TL Promosyon...

ANKARA (İGFA)- Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos'ta yapılmıştı.
İlk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilirken, diğer bankalar ihaleden çekilmişti. Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla dün gerçekleştirilen ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin TL olarak teklifini revize ederek, ihalenin bu rakam üzerinden sonuçlandırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklada, ihale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin TL'nin 1 Eylül- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödeneceğini duyurdu.
Sürece katkılarından ötürü Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür eden Bakanlık yetkililer, "Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.