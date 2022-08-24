Keçiören'de Gece Gündüz Rengârenk Plato...

Gündüz çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato, gece ise renkli ışıklandırmasıyla fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir fırsat sunuyor. Vatandaşlar da içinde lavanta, gül ve kekik bulunan bu mekânda mis kokular eşliğinde doğayla baş başa fotoğraf çektirmenin keyfini sürüyor. Buraya özellikle dünya evine giren çiftler ve anı ölümsüzleştirmek isteyen aileler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankaralıların ve Keçiörenlilerin fotoğraf çektirmek için artık şehir dışına çıkmak zorunda kalmayacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Ankara`da böyle bir çekim platosuna ihtiyaç vardı. Hızlı bir şekilde kurulum sürecini başlattık ve ücretsiz hizmete açtık. Gençlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak yerlere gidiyordu, artık gitmelerine gerek kalmadı.

Rant değeri yüksek bir noktaya yaptık bu hizmetimizi. Tüm vatandaşlarımıza ve çiftlerimize ücretsiz hizmet veriyor. Burayı daha da büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye çıkaracağız. Sonra da 270 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak bir bahçe hâline getireceğiz. Bu hizmetimiz Ankara’mıza ve Keçiören’imize hayırlı olsun.” dedi. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katılımıyla açılışı yapılan platoda 9 ayrı çekim noktası bulunuyor.​