GSB 2022-23 Eğitim Yılı İçin Yurt Başvurularını Başlattı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak "Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi" dedi.
ÜCRETLER EYLÜL AYINDA BELİRLENECEK
2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız" dedi.
Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan, Türkiye'deki yurt kapasitesinin başvuruların yüzde 90'ından fazlasını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1562344703449878528
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.