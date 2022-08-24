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Kıbrıs Gazileri Uğruna Savaştıkları Kıbrıs'ta Gençlerle Buluşuyor...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının organizasyonu kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış 7 Kıbrıs gazisi ziyaretlerde bulunmak ve gençlerle bir araya gelmek amacıyla KKTC’ye gitti
Kıbrıs Gazileri Uğruna Savaştıkları Kıbrıs'ta Gençlerle Buluşuyor... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 7 Kıbrıs gazisi uğruna savaştıkları toprakları ziyaret ediyor. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda “Kıbrıs Gazilerimizin Kıbrıs Gençleriyle Mavi Vatan Buluşması” konulu proje hazırlandı. 

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın “Bu projemiz ile savaşa katılarak gazilik unvanı alan ve Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan gazilerimiz ile Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin bir araya getirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca savaşın yapıldığı yerlerin ziyaret edilmesi ve geçmişten kalan izlerin, zorlukların, kahramanlıkların hafızada tazelenmesi, yaşananların genç kuşaklara aktarılması amacıyla toplumsal bilinç ve duyarlılığın harekete geçirilmesi de bizim için önem taşıyor.” dedi. 

Bu kapsamda düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmış 7 gazi KKTC’ye gitti. Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’dan katılan Kıbrıs gazileri, uğruna gazi oldukları toprakları yıllar sonra yeniden ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. 

KKTC’de iki gün sürecek program kapsamında devlet erkanına ziyarette bulunacak olan gaziler, Kıbrıslı gençlerle söyleşide bir araya gelerek anılarını, yaşadıklarını paylaşacak. Gaziler Boğaz Şehitliği, 1974 Harekâtı Karargâhı, Hz. Ömer Türbe ve Mescidi ile Girne, Gazimağusa, Maraş ve Lefkoşa’da çeşitli yerleri ziyaret edecek.  

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24 Ağu 2022 - 13:00 - Gündem

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