24 Ağu 2022 - 13:04- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 13:05

Bakan Soylu'dan '1 Hafta Süre' Resti!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara ilişkin, "Kim ne biliyorsa 1 hafta süre" diyerek rest çekti.
Bakan Soylu'dan '1 Hafta Süre' Resti! mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1562151690857598976
# Bakan Soylu'dan '1 Hafta Süre' Resti!, İçişleri Bakanı Süleymen Soylu

24 Ağu 2022 - 13:04 - Gündem

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