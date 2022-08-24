Bakan Soylu'dan '1 Hafta Süre' Resti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1562151690857598976