Hava Kuvvetlerine 3 Akıncı TİHA Teslim Edildi...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yeni bir envanter ile ilgili paylaşımda bulundu. Demir, paylaşımında, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti.
"Teslimatlarımıza devam ediyoruz" diyen Demir, "3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1562374784364707840
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.