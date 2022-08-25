Sincan Selçuklu Mahallesi Pazar Yerine Kavuştu...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın, Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine vatandaşın Pazar yeri ihtiyacının karşılanması için verdiği talimat yerini buldu. Selçuklu Mahallesi yaz bitmeden yeni Pazar yerine kavuştu.
Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde 1 dönümlük arazi üzerinde kurulan modern semt pazarı her hafta Cumartesi günleri hizmet veriyor. Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşın güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için seferber oluyor. Bir gün önceden pazarın kurulmasını sağlayan, pazarın kurulduğu günler cadde üzerindeki park yerlerini düzenleyen zabıta ekipleri esnafla uyumlu bir çalışma sürdürüyor. Başkan Ercan’ın “Sincanımıza yakışır, modern bir Pazar yeri oldu. Vatandaşımıza hayırlı olsun” dediği Selçuklu Mahallesi semt pazarından vatandaş da oldukça memnun. Pazar yeri ile vatandaşlar artık daha rahat alışveriş yapabiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.