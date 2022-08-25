25 Ağu 2022 - 16:07- Belediyeler

ABB’den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hâle getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” için hazırlıklarını tamamladı. Uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen 1000 çocuk Altınpark’ta 27 Ağustos Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek.
ABB’den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şölen alanına ulaşım, servis araçlarıyla sağlanacak ve program öncesi çocuklara sünnet kıyafeti ile sürpriz hediyeler de Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” için hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz olarak uzman hekimlerce sünnet edilen çocuklar, 27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark’ta 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek. 

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapmasında 6-12 yaş arası sünnet edilen 1000 çocuk için düzenlenecek Toplu Sünnet Şöleni’ne geri sayım başladı. Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında Altınpark’ta gerçekleştirilecek programa katılmak isteyen aileler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen noktalardan servis araçlarıyla ücretsiz olarak şölen alanına getirilecek. 

27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark’ta düzenlenecek program öncesi çocuklar ABB tarafından hediye edilen kıyafetleri giyecek ve aileleriyle birlikte akşam yemeği yiyecek. Hazırlanan şölen alanında; Ankara Kent Orkestrası, Hacivat ve Karagöz ile birbirinden renkli, eğlenceli gösterilerle çocuklar doyasıya eğlenecek. ABB, Toplu Sünnet Şöleni’ne katılan çocukların heyecanını sürpriz hediyelerle zirveye çıkaracak.  

# ABB’den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni..., ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Sünnet Şöleni, Cumartesi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kahramankazan'da Yaz Spor Okullarını Öğrencilere Lisanslı Forma... mask
Kahramankazan'da Yaz Spor Okullarını Öğrencilere Lisanslı Forma...
Pursaklar Belediye Spor Kulübü Yetenek Avında... mask
Pursaklar Belediye Spor Kulübü Yetenek Avında...
Sincan Selçuklu Mahallesi Pazar Yerine Kavuştu... mask
Sincan Selçuklu Mahallesi Pazar Yerine Kavuştu...
Haydi Festivale! Etimesgut'ta Büyük Toy Başlıyor...Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent... mask
Haydi Festivale! Etimesgut'ta Büyük Toy Başlıyor...Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent...
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak... mask
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak...
15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinde Minik Eller Dilek Turşusu Kurdu... mask
15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinde Minik Eller Dilek Turşusu Kurdu...
Ankara Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Oldu? 2022-2023 Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Kaç TL Zam Geldi? 0-5 Km, 5-10 Km, 10-15 Km Mesafe Ücret Tarifesi Kaç Lira? mask
Ankara Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Oldu? 2022-2023 Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Kaç TL Zam Geldi? 0-5 Km, 5-10 Km, 10-15 Km Mesafe Ücret Tarifesi Kaç Lira?
Ankara’da 5 Güne 5 Dev Konser! Zeynep Bastık, Koray Avcı ve Athena Konseri Ne Zaman? İşte 30 Ağustos Ankara Konser Etkinlik Takvimi… mask
Ankara’da 5 Güne 5 Dev Konser! Zeynep Bastık, Koray Avcı ve Athena Konseri Ne Zaman? İşte 30 Ağustos Ankara Konser Etkinlik Takvimi…
Mamak Zabıtasından Market Denetimi... mask
Mamak Zabıtasından Market Denetimi...
Keçiörende'de Aquaparkın Özel Misafirleri Suyun Keyfini Çıkardı... mask
Keçiörende'de Aquaparkın Özel Misafirleri Suyun Keyfini Çıkardı...

25 Ağu 2022 - 16:07 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan'da Yaz Spor Okullarını Öğrencilere Lisanslı Forma... mask
Kahramankazan'da Yaz Spor Okullarını Öğrencilere Lisanslı Forma...
Sincan Selçuklu Mahallesi Pazar Yerine Kavuştu... mask
Sincan Selçuklu Mahallesi Pazar Yerine Kavuştu...
ABB’den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni... mask
ABB’den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni...
15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinde Minik Eller Dilek Turşusu Kurdu... mask
15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinde Minik Eller Dilek Turşusu Kurdu...
Haydi Festivale! Etimesgut'ta Büyük Toy Başlıyor...Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent... mask
Haydi Festivale! Etimesgut'ta Büyük Toy Başlıyor...Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent...
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak... mask
Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL