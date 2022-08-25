Başkan Ercan Millet Kıraathanesinde Ders Çalışan Gençleri Ziyaret Etti...

Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri gençlerin severek ders çalıştığı alanlar ve talep ettikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabildiği kütüphaneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gençler kıraathaneleri 7/24 kullanabiliyor.
SİNCAN’DAKİ MİLLET KIRAATHANELERİ GENÇLERİN GÖZDESİ
Gençlerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu Millet Kıraathanelerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sıklıkla uğruyor. Başkan Ercan’ın bu kez durağı Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi oldu. Gençlerle biraz derslerden biraz da hayatın içinden sohbet eden Başkan Ercan, “Benim için kütüphanelerimiz, hayallere giden yolun azimle kesiştiği yerdir. Zihniniz açık, yolunuz aydın olsun.” diye konuştu.
Gençler de Başkan Ercan’ın ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını belirterek Millet Kıraathanelerinde rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.