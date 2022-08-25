25 Ağu 2022 - 16:09- Gündem

4 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazetede Yayımlandı....

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Ankara'da 20 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe konulması hakkında karar, Resmî Gazete'de yer aldı.
4 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazetede Yayımlandı.... mask
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Anlaşma, Türkiye’nin KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak belirtilen miktarlarda aşı, anti serum ve ilaç hibesini kapsıyor. Ankara'da 18 Ağustos 2021’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karara da Resmî Gazete'de yer verildi.

Buna göre su kaynaklarının geliştirilmesi, yönetimi ve korunması için taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliği yapacak. 21 Temmuz 2020'de Niamey'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmî Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, iki ülke arasında spor alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyor.

Ankara'da 15 Ağustos 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karara göre de iki ülkenin bilişim teknolojileri ve diplomatik arşivler alanlarında kapsamlı iş birliği temelinin oluşturulması amaçlanıyor.

BAZI MİLLETLERARASI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar da Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara'da 22 Mart 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşma"nın yürürlük tarihi 14 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmî Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"13 Şubat 2020'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü: 14 Mayıs 2022

30 Ocak 2018'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması: 5 Mayıs 2022

15 Mart 1995'te İslamabad'da imzalanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı: 8 Mart 2022

6 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı ve Notalar: 25 Şubat 2022

21 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki Bitki Karantinasına Yönelik İş Birliği Üzerine Anlaşma: 15 Ocak 2022

20 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Notalar: 4 Ocak 2022

25 Ağustos 2016'da Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Bahreyn Krallığı Hükûmeti Arasında Gençlik İşleri ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: 23 Aralık 2021

17 Mart 2021'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Çad Cumhuriyeti Hükûmet Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol: 30 Kasım 2021

26 Aralık 2017'de Encemine'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Çad Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması: 10 Eylül 2021."

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25 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem

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