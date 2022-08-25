25 Ağu 2022 - 16:09- Gündem

Popçu Gülşen'e Re'sen Soruşturma!

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Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri tepki çekmeye devam ediyor.
Popçu Gülşen'e Re'sen Soruşturma! mask
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Şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözlerinden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Gülşen'in sözleri kamuoyunda tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanlığı da yazılı yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınandı.

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez" denilen yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Bu arada hatırlanacağı gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen’in resen soruşturma nedeniyle Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği öğrenildi.

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25 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem

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Popçu Gülşen'e Re'sen Soruşturma! mask
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