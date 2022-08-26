26 Ağu 2022 - 21:20- Belediyeler

Başkan Oğuz ; Biz Belediyeyi 94 Ruhuyla Yönetiyoruz...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Belediyeciliği 94 ruhuyla yönettiklerini belirterek,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın bize talimatı gereği biz belediyeciliği 94 ruhuyla yönetiyoruz. Yani Allah rızası için. Rant merkezli değil hizmet merkezli çalışıyoruz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz” dedi.
Başkan Oğuz ; Biz Belediyeyi 94 Ruhuyla Yönetiyoruz... mask
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Kahramankazan Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Piknik Alanında partide gönüllü görev alan kadınlara hitaben yaptığı konuşmada “Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz” dedi.

Ak Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yıl içerisinde tekrarlanan istişare toplantılarının sonuncusu Kahramankazan Piknik Alanında partinin çeşitli kademelerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık 600 kişinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Çakmak, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldıztepe, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevcan Demir ve partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İstişare toplantısına çocuklarıyla katılan kadınlar için çeşitli hediye çekilişleri ve yarışmalar düzenlendi. Çocukların, Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a büyük ilgi gösterdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Partililere hitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la bir anısını paylaşarak başlayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz “1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra çok güzel bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik.

Ben orada Sayın Cumhurbaşkanımıza dedim ki, efendim hiç kimse sizi şans tanımazken bu başarıyı nasıl yakaladınız diye sordum.  O da dedi ki, çalınmadık kapı bırakmadık, insanların bize gelmesini beklemedik, sabahtan gece yarılarına kadar toplumun her kesiminden insanları ziyaret ettim, ellerini sıktığım, kucakladım, dinledim, nakış nakış İstanbul sokaklarında davamızı anlattım dedi. 2019 yılında yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanımız bizleri Kızılcahamam’da topladı ve sizden bir şey istiyorum dedi.

Hepiniz görev yerlerinizde 94 ruhuyla çalışacaksınız dedi. Biz kahramankazan’da Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ve onun izinde 94 ruhuyla çalışıyoruz. Yani Allah rızası için çalışıyoruz. Rant merkezli değil, hizmet merkezli çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde biz büyük ustanın çıraklarıyız” diye konuştu.

 

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26 Ağu 2022 - 21:20 - Belediyeler

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