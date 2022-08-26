Mamak Belediyesi Yaz Spor Okullarında Kapanış Şöleni...

Mamak Belediyesi’nin spor tesislerinde eğitim alan kursiyerler kapanış şöleninde sergiledikleri gösterilerle büyük alkış aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açılış konuşmasında “Güzel Mamak’ımızın güzel çocuklarını, gençlerini sporla iç içe görmek, onların spor dallarında kendilerini geliştirmesi bizleri mutlu ediyor. Bizler istiyoruz ki her gencimiz bir spor dalında lisanslı olsun. Bu hedefle imkanlarımızı oluşturuyor, tesislerimizin sayısını arttırıyor, spor dallarımıza her sene yenilerini ekliyoruz” diye konuştu.

“Mamak’ta yaz kış demeden spor” diyerek yaz kursları açtıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tesislerde 14 ayrı dalda eğitim verildiğini belirtti. Mamak Belediyesi’nde ücretsiz sağlanan spor kurslarında futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, tekvando, yüzme, masa tenisi, dart, modern ve geleneksel okçuluk, sayokan, boks ve çocuk zumbası gibi pek çok alanda 10 bin 73 kursiyer eğitim aldı.

Kapanış şöleninde jimnastik, sayokan, okçuluk, masa tenisi, basketbol ve voleybol kursiyerleri hünerlerini sergiledi. Jimnastikte yapılmaz denen hareketleri ustalıkla yapan minikler, okçulukta atışları ile büyüklerini kıskandıran çocuklar ve diğer spor dallarında yeteneklerini ortaya koyan gençler, büyük alkış aldı. Açılan pankartlar, Mamak Belediyesi’nin hizmetlerine duyulan minnettarlığın ifadesiydi. “Fizikçisiniz Ama Mamak’ta Tarih Yazıyorsunuz Başkanım” , “Sayende Yüzmeyi Öğrendik, Teşekkürler Murat Köse” o pankartlardan bazılarıydı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse göreve geldiği günden bu yana ilçede spor faaliyetlerine büyük önem verdi. Gençlerin, çocukların açılan tesisler ve kurslardan eğitim almasının öneminin her zaman altını çizdi. Verilen emeklerin karşılığını alıyor almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, “Pırıl pırıl gençlerimizin sportif faaliyetlerde başarı sağladıklarını görmek bizim için gurur kaynağı. Ben emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Mamak Belediyesi olarak yaz kış demeden spor faaliyetlerimize, kurslarımıza devam edeceğiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şölen sonunda gençlerle çocuklarla buluştu. Masa tenisinde miniklerle rekabet eden Başkan Murat Köse, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.