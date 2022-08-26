“Asırlık Zafer” Çankaya’da Coşkuyla Kutlanacak...

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’da başlayan Büyük Taarruz’ un 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmasının 100. Yılını coşkuyla kutlayacak. İlçenin dört bir yanını “Sonsuzluğa uzanan zaferin 100. Yılı kutlu olsun” görselleri ile donattıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız.

O’nun kazandığı Büyük Zaferimizin 100. Yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Nice 100 yılları gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Atamızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, O’na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

FERHAT LİVANELİ VE ORKESTRASI KONSERİ ÇAYYOLU’NDA

Büyük Zafer’in 100. Yılında ilk tören Çayyolu Ata Park'ta saat 10.00’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in katılımıyla gerçekleşecek. Törenin ardından Çankaya Bandosu marşlarla Çankaya’nın cadde ve sokaklarını dolaşarak yurttaşlara Türk Bayrağı dağıtacak. Akşam saatlerinde ise Ferhat Livaneli ve Orkestrası’nın 100. Yıl özel konseri Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ayrıntıları şöyle:

10.00 - Çayyolu Ata Park Tören ve Bando - Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2853. Cad.

11.30 - Bahçelievler Bando gösterisi

12.30 - Tunalı Hilmi Caddesi Bando gösterisi

13.30 - Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önü Bando

15.00 - İzmir Caddesi

19.30 - Ferhat Livaneli ve Orkestrası Konseri – Çayyolu Arcadium AVM arkası otopark alanı