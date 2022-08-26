26 Ağu 2022 - 21:22- Gündem

4 Gemi Daha Sevkiyat İçin Yola Çıktı...

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Milli Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
4 Gemi Daha Sevkiyat İçin Yola Çıktı... mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti" ifadeleri kullanıldı.
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26 Ağu 2022 - 21:22 - Gündem

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