Üniversite Kayıtları İçin Son Gün!

YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanması ardından üniversitelerde kayıt dönemi başlamıştı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.
Gün içerisinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor.
YÖK UYARDI!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği anımsatarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.