26 Ağu 2022 - 13:25- Gündem G: 26 Ağu 2022 - 13:26

Üniversite Kayıtları İçin Son Gün!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıt işlemleri bugün sona eriyor.

Üniversite Kayıtları İçin Son Gün! mask
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YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanması ardından üniversitelerde kayıt dönemi başlamıştı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

Gün içerisinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor.

YÖK UYARDI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği anımsatarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadeleri kullanıldı.
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26 Ağu 2022 - 13:25 - Gündem

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