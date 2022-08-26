Türkiye'den Azerbaycan'a 'İade' Mutluluğu!

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar kapsamında devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz" denilen açıklamada, " Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı gibi Laçın ve köyleri, 1992 yılında Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.