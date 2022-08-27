Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar...

Mamak Belediyesi ikisi Bebek Kütüphanesi olmak üzere 19 kütüphane ile Mamak’ın hizmetinde. Üniversite sınavına hazırlık yapan birçok genç Mamak Kütüphanelerine üye oldu. Buralarda çalışma fırsatı yakalayan gençler, böylece geleceklerini şekillendirerek kendilerine yeni kapılar açabildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimizi kutluyorum. “Kütüphane Dostu Belediye” ödüllü Mamak’ımız çok şükür emeklerinin karşılığını alıyor. İlçemizin dört bir yanında açtığımız kütüphaneler tam kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Mamak’ta birçok gencimizin kütüphanelerimize üyelikleri mevcut.

Ben kütüphanelerimizde çalışarak hedeflerine ulaşan gençlerimizi tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi kütüphaneleri işte bunun için var” diye konuştu. Mamak Belediyesi açtığı kütüphanelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılın “Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü.