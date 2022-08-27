27 Ağu 2022 - 21:43- Belediyeler

Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar...

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İlçenin dört bir yanında açılan kütüphaneler öğrencilerin ders çalışmaları ve verimli zaman geçirmeleri için inşa edildi. Modern yapıları kullanışlı derslik ve çalışma alanları ile kütüphaneler Mamaklı gençlerin uğrak noktası haline geldi.
Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar... mask
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Mamak Belediyesi ikisi Bebek Kütüphanesi olmak üzere 19 kütüphane ile Mamak’ın hizmetinde. Üniversite sınavına hazırlık yapan birçok genç Mamak Kütüphanelerine üye oldu. Buralarda çalışma fırsatı yakalayan gençler, böylece geleceklerini şekillendirerek kendilerine yeni kapılar açabildi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimizi kutluyorum. “Kütüphane Dostu Belediye” ödüllü Mamak’ımız çok şükür emeklerinin karşılığını alıyor. İlçemizin dört bir yanında açtığımız kütüphaneler tam kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Mamak’ta birçok gencimizin kütüphanelerimize üyelikleri mevcut.

Ben kütüphanelerimizde çalışarak hedeflerine ulaşan gençlerimizi tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi kütüphaneleri işte bunun için var” diye konuştu. Mamak Belediyesi açtığı kütüphanelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılın “Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü.
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27 Ağu 2022 - 21:43 - Belediyeler

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