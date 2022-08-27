Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar...

Mamak Belediyesi ikisi Bebek Kütüphanesi olmak üzere 19 kütüphane ile Mamak’ın hizmetinde. Üniversite sınavına hazırlık yapan birçok genç Mamak Kütüphanelerine üye oldu. Buralarda çalışma fırsatı yakalayan gençler, böylece geleceklerini şekillendirerek kendilerine yeni kapılar açabildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimizi kutluyorum. “Kütüphane Dostu Belediye” ödüllü Mamak’ımız çok şükür emeklerinin karşılığını alıyor. İlçemizin dört bir yanında açtığımız kütüphaneler tam kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Mamak’ta birçok gencimizin kütüphanelerimize üyelikleri mevcut.
Ben kütüphanelerimizde çalışarak hedeflerine ulaşan gençlerimizi tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi kütüphaneleri işte bunun için var” diye konuştu. Mamak Belediyesi açtığı kütüphanelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılın “Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.