27 Ağu 2022 - 12:21- Belediyeler G: 27 Ağu 2022 - 12:22

Çocuklar Anneleriyle Matematiğin Kalbine İniyor...

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Çocukların anneleriyle birlikte oyun oynayıp keyifli vakit geçirdiği Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun evlerinde çocuklar, zihinsel gelişimlerini destekleyen kodlama ve matematiğin kalbi olan örüntüyle tanışıyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklar bu sayede oyunlarla algoritma bilgisi kazanırken bir yandan da dikkat ve konsantrasyonunu geliştiriyor.
Çocuklar Anneleriyle Matematiğin Kalbine İniyor... mask
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3-6 yaş arası çocukların anneleri ile birlikte katıldığı Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri, yaz programlarıyla dolu dolu geçiyor. Çocukların yaşıtlarıyla bir arada olması, kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla açılan Anne Çocuk Oyun Evleri birbirinden farklı atölye ve eğitimlerle hem çocukların hem de annelerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK KODLAMAYLA TANIŞTI

Teknoloji ve yapay zekanın hızla ilerlediği bir çağdan geçerken çocukların özellikle erken dönemde temel becerileri edinmesi amacıyla Anne-Çocuk Oyun Evlerinde basit kodlama çalışmaları yapılıyor. Çocuklar, oyunlar eşliğinde basit komutlarla kodlama ile tanışırken bir yandan temel algoritma dilini öğreniyor bir yandan da eğleniyor.

Kodlama eğitimi sonrasında çocuklar kendilerine ait birkaç oyun tasarlayacak düzeye geliyor. Aynı zamanda eğitimler sırasında çocuklara internet kullanımı ile ilgili temel bilgiler de veriliyor. Böylece çocuklar erken yaşta kişisel bilgilerin korunmasıyla farkındalık ediniyor.

LEGOLARLA ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI

Anne-Çocuk Oyun Evlerinde okul öncesi çocukların kazanması gereken örüntü standartlarını sağlamak amacıyla yapılan örüntü çalışmaları yine çocuklar için eğlenceli birer oyuna dönüşüyor. Legolardan, kâğıt ve desenlerden faydalanarak yapılan örüntü çalışması 3-6 yaş arası çocukların konsantrasyon gerektiren bilişsel ve psikomotor gelişimine katkı sağlamakla birlikte renklerin pekiştirilmesine de etkili oluyor. 

Görsel dikkat ve sıralama becerilerini de geliştiren örüntü çalışması, çocukların el göz koordinasyonunu destekleyerek, ince motor becerisini geliştiriyor, dikkat ve konsantrasyonunu arttırıyor.

ANNE-ÇOCUK OYUN EVLERİ HAFTADA 6 GÜN HİZMET VERİYOR

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliye Çelebi olmak üzere üç noktada haftada 6 gün hizmet veriyor. Faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor. Detaylı bilgi için 444 4 762 nolu Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi aranabilir.

 

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27 Ağu 2022 - 12:21 - Belediyeler

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