Çocuklar Anneleriyle Matematiğin Kalbine İniyor...

3-6 yaş arası çocukların anneleri ile birlikte katıldığı Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri, yaz programlarıyla dolu dolu geçiyor. Çocukların yaşıtlarıyla bir arada olması, kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla açılan Anne Çocuk Oyun Evleri birbirinden farklı atölye ve eğitimlerle hem çocukların hem de annelerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.
ÇOCUKLAR EĞLENEREK KODLAMAYLA TANIŞTI
Teknoloji ve yapay zekanın hızla ilerlediği bir çağdan geçerken çocukların özellikle erken dönemde temel becerileri edinmesi amacıyla Anne-Çocuk Oyun Evlerinde basit kodlama çalışmaları yapılıyor. Çocuklar, oyunlar eşliğinde basit komutlarla kodlama ile tanışırken bir yandan temel algoritma dilini öğreniyor bir yandan da eğleniyor.
Kodlama eğitimi sonrasında çocuklar kendilerine ait birkaç oyun tasarlayacak düzeye geliyor. Aynı zamanda eğitimler sırasında çocuklara internet kullanımı ile ilgili temel bilgiler de veriliyor. Böylece çocuklar erken yaşta kişisel bilgilerin korunmasıyla farkındalık ediniyor.
LEGOLARLA ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI
Anne-Çocuk Oyun Evlerinde okul öncesi çocukların kazanması gereken örüntü standartlarını sağlamak amacıyla yapılan örüntü çalışmaları yine çocuklar için eğlenceli birer oyuna dönüşüyor. Legolardan, kâğıt ve desenlerden faydalanarak yapılan örüntü çalışması 3-6 yaş arası çocukların konsantrasyon gerektiren bilişsel ve psikomotor gelişimine katkı sağlamakla birlikte renklerin pekiştirilmesine de etkili oluyor.
Görsel dikkat ve sıralama becerilerini de geliştiren örüntü çalışması, çocukların el göz koordinasyonunu destekleyerek, ince motor becerisini geliştiriyor, dikkat ve konsantrasyonunu arttırıyor.
ANNE-ÇOCUK OYUN EVLERİ HAFTADA 6 GÜN HİZMET VERİYOR
Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliye Çelebi olmak üzere üç noktada haftada 6 gün hizmet veriyor. Faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor. Detaylı bilgi için 444 4 762 nolu Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi aranabilir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.