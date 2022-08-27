27 Ağu 2022 - 13:53- Belediyeler G: 27 Ağu 2022 - 13:54

Etimesgut'ta On Binler Festivalde Buluştu...

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Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali başladı. Türk Toyu Etimesgut'ta sloganıyla düzenlenen festival öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Etimesgut Türk dünyasının Toyu'na ev sahipliği yapıyor.
Etimesgut'ta On Binler Festivalde Buluştu... mask
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Festivale MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve binlerce Ankaralı katıldı. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalin 1. gününde Kars, Ardahan, Iğdır, Adana, TÜRKSOY programları düzenlendi.

Kars Ardahan Iğdır gecesinde Selma Geçer sahne aldı, ozanlar türkülerini seslendirdi.

TÜRKSOY gecesi Özbekistan kültürünü tanıdan etkinlikle renklendi. Adanalılar da halk oyunu ekibi ve türküleriyle festivaldeki yerini aldı. Katılımcılar kendi yöresel kültürlerini sergilediler. Kültür sanat etkinliklerinin ardından Mustafa Ceceli konser verdi. Sanatçıyı 80 bini aşkın Ankaralı izledi.

KARDEŞLİK TOYU

Açılışta konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2 yıl aradan sonra festivalin 24. sünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toy, birliğimizin beraberliğimizin kardeşliğimizin festivalidir. Festivalimizle Anadolumuzu, Türk dünyasını buluşturduk. Türk Beyleri Kent Meydanınızda kurulu bulunan stantları ziyaret ediniz. Orada bizim kültürümüz sanatımız var. Kültürümüzü sanatımızı yakından tanıyınız" dedi.

4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

4 Eylül'e kadar devam edecek festivale 19 il, 10 Türk Cumhuriyeti ve topluluğu, 10 ulusal 25 sanatçı, 400 kişilik dans ve folklor ekibi sahne alacak. Ziyaretçiler stantlarda Türk kültür ve sanatına ışık tutacak birçok unsuru görme imkanı bulacak. Festival "Türk Toyu Etimesgut'ta Kucaklaşıyor" sloganıyla gerçekleştiriyor.

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27 Ağu 2022 - 13:53 - Belediyeler

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