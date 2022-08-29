29 Ağu 2022 - 16:10- Gündem

Yeni Eğitim Yılında 198 Yeni Okul Açılıyor...

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının hemen ardından başlattığı yeni eğitim yılı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
Yeni Eğitim Yılında 198 Yeni Okul Açılıyor... mask
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Yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 derslik, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak. Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak altyapısı gibi ihtiyaçları karşılandı.

"Çocuklarımızı, modern, teknolojiyle uyumlu okullarda karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik"

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını eksizsiz tamamlamak için çalışmaları yaz tatilinin ilk haftasında başlattıklarını anımsatarak şunları kaydetti: "12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesine için ayrıldı."

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını hatırlatan Bakan Özer, şu ana kadar 1.400 yeni anaokulu ve 10.100 yeni ana sınıfının öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmaları için hazırlandığını belirtti. Özer, "Bu yıl sonunda hedefimize ulaşmış olacağız. Böylece okul öncesi eğitimde çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı için küçük onarımları ve donatımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için de illere ödenek gönderildi.

Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dâhilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak. Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında kullanıma 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak.

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29 Ağu 2022 - 16:10 - Gündem

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