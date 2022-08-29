Başkentte Yıldızlar Geçidi! Melike Şahin Başkentlileri Coşturdu...

ABB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Zeynep Bastık ve Koray Avcı’dan sonra sevilen sanatçı Melike Şahin’in açık havada düzenlenen konserine on binlerce Başkentli katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Athena grubu Gençlik Parkı’nda muhteşem bir konser verecek.

“Zafer Haftası” kapsamında Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Bastık ve Koray Avcı’dan sonra Melike Şahin’i Başkentli sevenleriyle buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Athena grubu Gençlik Parkı’nda muhteşem bir konser verecek.

VEDAT DALOKAY PARKI’NDA OTURACAK YER KALMADI

Başkentlileri Zafer Haftası boyunca her gün ünlü isimlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Vedat Dalokay Parkı’nda Melike Şahin konserine ev sahipliği yaptı. Konserin gerçekleştirileceği havuzun tribünlerini saatler öncesinde dolduran on binlerce Başkentli, büyük coşkuyla sanatçının şarkılarına eşlik etti. Bayramı erken kutladıklarını ifade eden Şahin, “Bizi bu çok güzel etkinlikle buluşturdukları için Başkentimizin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

BAŞKENTLİLER AÇIK HAVA KONSERLERİNİ ÇOK SEVDİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonunda Başkentin park ve rekreasyon alanlarında açık havada gerçekleştirilen konserlere başta gençler olmak üzere 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.