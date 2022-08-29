Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor...

2. gün Çankırı, Niğde ve Kırgızistan programlarıyla festivale renk kattılar. Yöresel yemekler tanıtıldı. halk oyunu gösterileri sunuldu. Ekin Uzunlar verdiği konserle on binlerce Ankaralıya müzik ziyafeti sundu. 3. gün Ankara Tokat ve Balkan göçmenleri kültür ve sanatlarıyla boy gösterdiler. Ankara tavası Tokat batı ve sarması sahnede tanıtıldı. Balkan göçmenleri halk oyunu gösterisiyle büyük beğeni kazandı.
Ankara sinsin oyunuyla festival heyecanı daha da arttı. Elif Buse Doğan türkülerini Başkentliler için söyledi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de vatandaşlarla birlikte festival coşkusunu yaşadı. Demirel, 4 Eylül tarihine kadar sürecek festivale tüm Ankaralıları davet etti.
Festivalde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Oğuzhan Koç sahne alacak.
5. GÜN / 30 AĞUSTOS 2022 SALI
Başkent Samsunlular Derneği, Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği
OĞUZHAN KOÇ KONSERİ
6 GÜN / 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA
Kırşehirli Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği, Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği
İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ
7. GÜN / 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE
Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Etimesgutta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Özbekistan Büyükelçiliği
HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ
8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA
Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkmeneli Vakfı Başkanlığı
SEVCAN ORHAN KONSERİ
9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği
AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ
10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL)
Azerbaycan Büyükelçiliği, Etimesgut Belediyesi Final Gecesi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.