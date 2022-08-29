Etimesgut'ta Festival Coşkusu Devam Ediyor...

2. gün Çankırı, Niğde ve Kırgızistan programlarıyla festivale renk kattılar. Yöresel yemekler tanıtıldı. halk oyunu gösterileri sunuldu. Ekin Uzunlar verdiği konserle on binlerce Ankaralıya müzik ziyafeti sundu. 3. gün Ankara Tokat ve Balkan göçmenleri kültür ve sanatlarıyla boy gösterdiler. Ankara tavası Tokat batı ve sarması sahnede tanıtıldı. Balkan göçmenleri halk oyunu gösterisiyle büyük beğeni kazandı.

Ankara sinsin oyunuyla festival heyecanı daha da arttı. Elif Buse Doğan türkülerini Başkentliler için söyledi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de vatandaşlarla birlikte festival coşkusunu yaşadı. Demirel, 4 Eylül tarihine kadar sürecek festivale tüm Ankaralıları davet etti.

Festivalde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Oğuzhan Koç sahne alacak.

5. GÜN / 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Başkent Samsunlular Derneği, Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği

OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

6 GÜN / 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği, Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ

7. GÜN / 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Etimesgutta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Özbekistan Büyükelçiliği

HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ

8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA

Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkmeneli Vakfı Başkanlığı

SEVCAN ORHAN KONSERİ

9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ

10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL)

Azerbaycan Büyükelçiliği, Etimesgut Belediyesi Final Gecesi