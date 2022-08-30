30 Ağu 2022 - 16:25- Gündem

Türk Milleti'nin 'Büyük Zafer'i 100 Yaşında!

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Büyük Zafer'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. 30 Ağustos 1922, Milli Mücadele'nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçti.
Türk Milleti'nin 'Büyük Zafer'i 100 Yaşında! mask
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30 Ağustos; zaferin adı, bir milletin küllerinden doğuşu... Büyük Zafer 100 yaşında. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi.

Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. 30 Ağustos 1922'de "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile Kurtuluş Savaşı taçlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, tarihe altın harflerle geçti.

https://youtu.be/Z7DSguA8SwE

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram olarak kutlanmaktadır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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30 Ağu 2022 - 16:25 - Gündem

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