Yerli ve Milli Pasaport Üretimi Resmen Başladı...

Türkiye, kendi yerli ve milli pasaportunu gece itibariyle basmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacak, "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, Darphane Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze; gece gündüz demeden çalışarak bu süreci başarılı şekilde sonuca ulaştırdıkları için teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.