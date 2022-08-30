Çankaya’da Büyük Zafer’in 100. Yıl Coşkusu!

Alper Taşdelen: “ 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizmin ayağımıza, boynumuza, elimize, kolumuza vurmak istediği pranganın parçalandığı gündür. 30 Ağustos büyük bir askeri zaferdir.”

Çankaya Belediyesinin 30 Ağustos Zaferi’ni kutlama programı sabahın erken saatlerinde başladı. Çayyolu Ata Park’ta düzenlenen törene katılan çok sayıda vatandaş bandonun çaldığı marşlarla bayram coşkusu yaşadı. Törene, önceki dönem CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İyi Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Erdoğan Karakuş da katıldı.

Bayram kutlamalarına katılan vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos’un esaret zincirinin kırıldığı tarihi bir gün olduğunu söyledi. Polatlı’ya kadar gelen Yunan kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün askeri dehasıyla bir daha Anadolu topraklarına ayak basmamak üzere bu ülkeden kovulduğu günün 30 Ağustos olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen, “Güzel aydınlık bir günde bir aradayız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı emperyalizmin ayağımıza, boynumuza, elimize, kolumuza vurmak istediği pranganın parçalandığı gündür. 30 Ağustos, emperyalizmin esaret zincirinin parçalandığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos’ta taarruz emrini verdikten sonra 30 Ağustos’ta bir daha Yunan kuvvetleri bir araya gelemeyecek bir şekilde tamamen bozguna uğratılmış ve 9 Eylül’de İzmir’de denize dökülerek o kurtuluş günlerinin müjdecisi olmuştur. Bu anlamda büyük bir askeri zaferdir. 30 Ağustos onurumuzdur, gururumuzdur. 30 Ağustos bizi bağımsız kılan kutlu gündür” diye konuştu.

Tarihi gerçeklerden kopuk akıl almaz düşüncelerin, bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığı asla bitiremeyeceğinin altını çizen Alper Taşdelen şunları söyledi:

“100 yıl geçse de dertleri bitmiyor. Ne kadar güzel ki dertleri bitmiyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk öyle güzel bir Cumhuriyet kurmuş, o kadar büyük bir devrim yapmış ki yüz yıllar geçse de birilerinden hala acısı geçmiyor. 100 yıl sonra hala bu acıyı hissedenlere söylememiz lazım; ‘sizin acınız daha yüz yıllar geçmeyecek’ çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, Atatürk aydınlığı yüz yıllar boyu bizim yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ne kadar gayretler içine girerlerse girsinler Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun eserlerini bu topraklardan, bu milletin yüreğinden söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın demokrasi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı!”