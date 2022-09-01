Balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

ÇANAKKALE (İGFA) - Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi önünde gerçekleştirilen av sezonu açılış törenine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç DOLU, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi AKMAN, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi, Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Avcı ve Üreticileri Birliği Başkanı Naci KARABİBER, daire müdürleri ve balıkçılar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören de AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan ÇİFTÇİ ve Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Avcı ve Üreticileri Birliği Başkanı Naci Karabiber tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından 2022-2023 su ürünleri av sezonu dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle açıldı.

Bu gece yarısı başlayacak yeni av sezonu için denize açılacak olan balıkçılar ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, “2022 -2023 su ürünleri av sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor, balıkçılarımıza rastgele diyorum” dedi.

Çanakkaleli balıkçılar bu gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesi, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldılar.