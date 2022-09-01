ABB Başkanı Mansur Yavaş Sanayicilerle Bir Araya Geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile Teknopark Ankara’nın ortaklaşa düzenlediği programa katılarak sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Buluşmada Organize Sanayi Bölgelerinin, yapılan protokol doğrultusunda her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin diğer ulaşım, yeşil alan ve sosyal yardım projelerinden de bahsetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara’nın ortaklaşa düzenlediği kahvaltıya katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıya; İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz ve bölgede yer alan sanayiciler katıldı.

‘‘HİZMET ETMEK GÖREVİMİZ, BİZ BUNUN İÇİN MAAŞ ALIYORUZ’’

Sanayicilerin dile getirdiği sorunları tek tek not alan Yavaş, seçimlerden önce başladıkları gezilere pandemi nedeniyle ara verdiklerini belirterek, heyet gezilerine yeniden başladıklarını ifade etti.

Büyükşehirin yaptığı yatırımlar için teşekkür edilmesini garip bulduğunu dile getiren Yavaş, “Bir Belediye Başkanına zaten yapması gereken şeyleri yaptığı için teşekkür ediyorsunuz. Son derece yanlış buluyorum. Bu bizim görevimiz, bunun için maaş alıyoruz” dedi.

Konuşmasında Ankara için öne çıkan iki vizyon olduğunu kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

“Bunlardan biri bilişim ise diğeri tarım. Sadece geçen yıl ABB olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere verdiğimiz arpa, buğday ve nohut ve büyük destekler var. Mazot, tohum, gübre desteğine kadar her türlü desteği verdik. Artık çiftçiler tarıma geri döndü. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, herkese destek oluyoruz.”

“GENÇLER YURT DIŞINA GİTSİN İSTEMİYORUZ”

Büyükşehir olarak bilişim alanında da çalışmalarının sürdüğünü belirten Yavaş, “Dikmen Vadisi’nde bir tane TechBridge adı altında bir bilişim köprüsü açtık. Türkiye’de ilk kez belediye teknokentini kurmak için şu anda ruhsata başvurmak üzereyiz. Sanayi Bakanlığına başvurduk. Bir tane de Kuzey Ankara’da yolun sağında boş evler vardı, bir tanede oraya kurduk. Bir tane de Ulus’ta kuruyoruz. Ulus’taki tarihi Emek İşhanı’nın içerisinde 2-3 tane dükkân var. Üniversitelerin son sınıf öğrencileri dâhil yatırım yapmak isteyen imkânı olmayan gençlere açıyoruz. Akıl akıldan üstün. Kimden nasıl proje çıkacak belli olmuyor. Bunlarda yine sanayimize destek olmak için emirlerinize amade olacaklar. Sizlerden herhangi bir para ve gelir beklentimiz yok. Sadece Ankara’da yetişen iyi okullar okuyan gençlerin yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Burada kalsınlar burada üretsinler istiyoruz” diye konuştu.