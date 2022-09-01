5 TL ile 200 km Giden Elektrikli Araç Yaptılar!

5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yapan, 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü alan Altınbaş Üniversitenin standı yoğun ilgi gördü. KOCAELİ Körfez Yarış Pisti'nde 19-24 Temmuz tarihlerinde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan Altınbaş Üniversitesi EVA Team ekibi 9 ayda geliştirdikleri elektrikli araçla üçüncülük derecesi elde etti. Takım ayrıca, tanıtım ve yaygınlaştırma ödülünün de sahibi oldu. Proje akademik danışmanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk aracın üniversitelerindeki öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi EVA Team’in yaptığı araçlar TEKNOFEST KARADENİZ’de yerini aldı. Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Baştürk koordinatörlüğünde kurulan EVA Team'in yaptığı teknolojik ürünler büyük ilgi gördü.

5 TL ile 200 kilometre giden elektrikli araçlar

Üniversite tarafından yapılan ve 2019-2021-2022 yıllarında düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda üçüncülük derecesi alan araçlar TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıktı. Elektrikli araçların yanı sıra Otonom araçlar, İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Deniz Araçları (İDA) ve Roket de üreten üniversite, ziyaretçilerin takdirini kazandı.

4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü

TEKNOFEST başarıları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Baştürk, 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü aldıklarını söyledi. Baştürk, "TEKNOFEST KARADENİZ’de özellikle çocuklardan ve gençlerden çok yoğun bir ilgi var. Üniversitemizin projelerini tüm katılımcılara detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Burada bizim üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz EVA Team adıyla elektrikli araç takımı bünyesinde yürüttüğümüz projelerin sonucunda bugünkü seviyeye geldik. Bu takım bünyesinde biz elektrikli araç, otonom araç, insansız hava araçları, insansız su altı araçları ve roket projeleri yürütüyoruz. Bu projelerimizle TEKNOFEST bünyesinde yapılan çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Özellikle elektrikli araç yarışlarında 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülünü almış bulunmaktayız. Bunun haricinde otonom araç yarışlarında da en iyi takım ruhu ödülü aldık. Diğer yarışlarda da oldukça iyi sıraları elde ediyoruz. Tabii, bu projelerden elde ettiğimiz bilgi birikimini, kurumsal alt yapıyı farklı reel projelere dönüştürmek ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik projelere dönüştürmek üzere yine üniversitemiz bünyesinde Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de (AUTONOM) kurmuş bulunmaktayız. Burada olan araçlarımızı biz tabi yarışlara yönelik ürettik. EVA- 2S aracımız geçen sene elektrikli araç yarışlarında üçüncülük ödülü almıştı. Bu yarışlar verimliliği öne çıkaran yarışlardır. Dolayısıyla bir yarış pisti var. Bu pistte 60 dakika içerisinde 30 tur atılması isteniyor. Bu 30 turu en düşük enerji sarfiyatıyla atan araçlar artı ürettiğiniz ürünlerin yerlilik oranına göre bir sıralamaya tâbi tutuluyor. EVA-2S aracımız geçen sene yarış pistindeki en verimli aracımızdı" dedi.

EVA Team ekibinin ödüllerini TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alması bekleniyor.