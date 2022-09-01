Bakan Bozdağ: Yargıya saldırmak haksızlıktır! Adli Yıl Açılışı 2022...

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni Adli Yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bozdağ mesajında, Adalet'in en yüce değerlerden biri olduğunun altını çizerken, "Milletimizin beklentisi adaletin zamanında tecelli etmesi ve doğru tecelli etmesidir. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımızın hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için gece gündüz özveriyle çalışmaktadırlar. Bu nedenle özveriyle çalışan tüm yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adli personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır" diyen Bozdağ, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır ve görevini Anayasa, kanunlar, hukuk ve bunlara bağlı vicdani kanaatle yerine getirirler. Hakimlerimizin, savcılarımızın yargı görevi yaparken verdikleri kararlarla ilgili denetim mekanizmaları da bizim sistemimizde açıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, mesajında, son 20 yılda Türkiye’nin hukuk devleti vasfını güçlendirmek ve yargıyı daha etkin hale getirmek adına yapılan çalışmaları da özetleyerek, hakimlerin, savcıların, avukatların, vatandaşların, adliye çalışanların yeni adli yılını tebrik ederek, başarılar diledi.