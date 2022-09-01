Dünyanın en büyük bayrağı Kütahya'da açıldı!

KÜTAHYA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında açılan 3743 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Türkiye’de ve dünyada Kütahya’nın adı bir kez daha duyuruldu. Bayrağın hazırlanmasında önemli rol üstelenen Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsem, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, verdiği destek için teşekkür etti.

Başkan Işık konuşmasında Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı’nın şehre gelerek toplu açılış yaptığını ve Zafer Meydanı’nın da bu listede yer aldığını belirtti. Başkan Işık, “Zafer Meydanı’mızda 30 Ağustos tarihinde yani Kütahya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun ve Büyük Zafer’in 100. yılında tüm hemşehrilerimizin katılımıyla gece kutlamaları ile fiilen açılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birçok etkinlik kamu kurum ve kuruluşlarımız ve STK’lar tarafından şehrimize yakışır şekilde gerçekleştirildi. Bu 100. yılda yine tarihe bir not olarak düşülecek bir başka etkinlik daha gerçekleştirildi. Bunda da Avrupa’da yaşayan Kütahyalı hemşehrilerimizin üyesi olduğu Avrupa Kütahyalılar Federasyonu çok önemli bir rol üstlendi.

3743 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki Türk Bayrağını federasyonumuz hemşehrilerimizin katkılarıyla hazırlayıp üniversitemize teslim etti. 100. yıl anısına o bayrak Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde zaferin yaşandığı topraklarda açıldı. Tarihe bir not böylece düşülmüş oldu. Bu işin yükünü üstlenen federasyon başkanımız Adil Emsem Bey başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve küçük büyük, maddi manevi katkıda bulunan Avrupa’daki Kütahyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsem “Dünya tarihine altın harflerle yazılmış Büyük Taarruzun 100. yılında Almanya Kütahyalılar Federasyonu olarak şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek amacıyla yaptığımız bu çalışmada dünyanın en uzun bayrağını 3743 metre olarak Kütahya’mızda açmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Emeği geçenlere ve Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.