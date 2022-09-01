Yeşil pasaportta süre uzatımları başladı! 10 Yıl...

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılması dolayısıyla süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapıldığı duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandığı kaydedilen açıklamada,

Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.

SÜRESİ DOLAN HUSUSİ PASAPORTLAR 5 YIL DAHA UZATILABİLECEK

05 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlandı.