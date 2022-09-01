Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl açılışında AİHM tepksi!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına tepki gösteren Erdoğan,"AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir" dedi.

"AİHM kararlarında adil değil siyasidir" diyen Erdoğan, "Konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Almanya Fransa olunca maalesef ters kararlar verir. Adaletin işleyişindeki aksaklıklardan, eksikliklerden hatalardan şikâyet etmek de bizatihi bu sisteme husumet beslemek ve çökertmeye çalışmak başka şeydir. İlki anlaşılabilir üzerinde konuşulabilir gerektiğinde diyalogla iyileştirilmesi yönünde adım atılabilir bir yaklaşımdır. İkincisi yani adalete düşmanlık yapmak ise kabulü asla mümkün olmayan bir davranıştır. Hatta ihanettir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde adalet sisteminde yeni iyileştirmeler yapacaklarını belirterek, "Gündemimizin ilk sırasında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var. Bunun için avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz. Hedefimiz savunma hattının daha da güçlendirilmesidir. Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde çeşitli sebeplerle hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Yapay zekayı, yargının, hakim savcı ve avukatlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Yargı hizmetlerinden memnuniyetin ve hukuk güvenliğinin daha da artırılması için yeni adımlar atacağız. Adalete erişimi kolaylaştıracağız. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz. Alternatif çözüm yöntemlerini ve kapsamlarını geliştireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin vaktinde tecellisi için yeni projeleri devreye alacağız. Tüm bu çalışmalarla milletimizin adalete olan güvenini en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Geç gelen adalet, adalet değildir sözünü aklımızdan çıkarmayacağız" diye konuştu.