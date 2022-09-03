Ankara Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali Açılıyor!

25 araç kapasiteli ‘ilçe otogarı’ ile yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni balık halinin açılışı 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle toptancı hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkân ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni ‘balık hali’nin açılışı 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

BALIKÇI ESNAFI MODERN TESİSE KAVUŞUYOR

Balıkçı esnafı modern ve hijyenik yeni dükkânlarına kavuşmak için gün sayıyor. Toptancı Hali içerisinde yer alan ve 2021 yılının nisan ayında yıkılarak temmuz ayında yeniden inşa çalışmaları başlayan balık halinin toplam maliyeti 24 milyon 65 bin TL.

Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde her biri 275 metrekareden oluşan, modern görünümlü, 2 katlı 14 adet dükkân, 235 metrekare 1 adet soğuk hava deposu, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için kendi soğuk hava depoları ve 46 araçlık otopark alanı yer alıyor.

“ANKARA’YA YAKIŞIR BİR TESİS OLDU”

Ankara Balıkçılar, Manavcılar ve Akvaryumcular Oda Başkanı Atilla Süslü, “Eskiden tüm esnaf barakalardaydık. Kendi imkânlarımızla birçok şeyi yapıyorduk. Burası yıkıldı yeniden yapıldı. Modern bir tesis hâline geldi. Esnaf taşınmaya başladı. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum bizi ter temiz bir tesise kavuşturdu. Dört dörtlük özenle yapılmış harika bir tesis oldu.

İLÇE OTOBÜSLERİ TEK BİR MERKEZDE TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, dış ilçelere hizmet veren otobüslerin cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak neden olduğu trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla “Başkent İlçeler Terminali”inşa etti. 7 Eylül’de yapılacak açılışın ardından kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra ilçe otobüsleri de tek bir noktada toplanmış olacak.

Toplam maliyeti 4 milyon 477 bin TL olan terminal binası bodrum, zemin kat, asmakat ve teras kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşuyor. Binanın bodrum katında 375 metrekare kazan dairesi ve depolar, zemin katında 375 metrekare 3 adet ofis, 1 adet kafeterya ve mutfak, bay-bayan WC ile enerji odası ve güvenlik odası, asma katta 261 metrekare istirahat odası ve mutfak, şoför odası, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, bay-bayan WC bulunuyor. Teras katında ise 75 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alan kafeterya, mutfak ile bay-bayan WC yer alıyor.

ULAŞIM ESNAFI İLÇE TERMİNALİNDEN MEMNUN

Terminalin 2021 yılında ihale edildiğini anımsatarak açıklamalarına başlayan BUGSAŞ Başkent İlçeler Terminali Sorumlu İşletme Amiri Zeki Yarar, “Şu an bitme aşamasında. 7 Eylül’de açılış yapılacak. Terminal 400 metrekare bir alana sahip. Sığınak, mescit, bay-bayan WC, vatandaş ve şoförler için dinlenme salonu var. Bize kazandırılan bina Ankaralı için güzel bir değer oldu. Biz de esnaf arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.