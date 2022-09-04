Sincan Köşe Bucak İlaçlanıp Dezenfekte Ediliyor!

Sincan Belediyesi vatandaşların sağlığı ve çevre hassasiyetini gözeterek ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 2022 yılının başından bu yana 57 mahallede 880 larva üreme alanı, 386 yeşil alan, 124 kamu kurumu, 226 özel alanda ilaçlama yapılırken 432 vaka, 902 kamu kurumu da dezenfekte edildi.

Hem İlaçlama Hem Dezenfekte Yapılıyor

Ekipler ilaçlamanın yanı sıra dezenfekte çalışmalarını da özenle yürütüyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken başta okullar olmak üzere ilçede bulunan kamu kurumlarında hem ilaçlama hem de dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ocak ayından bu yana 124 kamu kurumu, 226 adet özel alanda ilaçlama; 432 vaka, 902 kamu kurumunda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Yaz aylarında artış gösteren halk sağlığına zararlı sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin dört bir yanında gerçekleştiren ekipler yoğun olarak yeşil alan ve parklarda etkin bir ilaçlama yapıyor. 2022 yılının başından itibaren57 mahallede 880 larva üreme alanı, 386 yeşil alan özenle ilaçlanarak haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçiliyor.

Bulaşıcı hastalıkların taşınmasında etkili faktör olan fareler için de gerekli tedbirleri alan ekipler ilçede bulunan rögar kapaklarını açarak içerisine fare ilacı bırakıyor. 8 ayda 7 bin 592 adet rögarda fare çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmalarında çevreyle uyumlu ilaçlar kullanan ekipler çalışmalarının belirli aralıklarda düzenli olarak devam ettiğini vurguladı.