Kahramankazan'da Çocuklara Açık Havada Sinema Keyfi...

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve sayısını artıracaklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 5-15 yaş arası çocuklar açık havada sinema izleme keyfini yaşadı. ‘Yukarı Bak’ filmi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Keyifli dakikaların yaşandığı gösterimde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Açık havada sinema izlemenin tadını çıkaran çocuklar, bu tür etkinliğin devam etmesini isterken, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

‘ÇOCUKLARIMIZ ÇOK SEVDİ, FİLM GÖSTERİM SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ’

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için Kahramankazan’da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğinin çocuklar tarafından çok sevildiğini belirterek gösterim sayısını arttıracaklarını aktardı. Çocukların gelişimlerine katkı sunacak etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Oğuz, "Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz.

Gençlik merkezimizin bahçesinde gerçekleştirdiğimiz ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğimize yoğun ilgi gösteren minik misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da talebi üzerine ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğimizi devam ettireceğiz. Amacımız; ilçemizde kültürel ve sosyal etkinliklerimizden hiçbir çocuğumuzun eksik kalmaması” dedi.

MAHALLE KÜLTÜR EV’LERİMİZ HALKIMIZIN HER KESİMİ İÇİN VAR

Başkan Oğuz, spor tesisleri, yaz okulları, kültür ve sanat etkinlikleri ile daha birçok alanda yaptıkları yatırımların hepsinin çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda gelişmesi için olduğunu söyledi. Oğuz; ”Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye devam edeceğiz.

Mahallelerimize yaptığımız ve yapmaya da devam edeceğimiz Mahalle Kültür Ev’lerimiz halkın her kesimi için içinde kültürel ve sosyal etkinlik barındırıyor. Gençlerin gelişimi, eğitim olanaklarını artırmaları için birçok ayrıcalık sağlıyor" dedi. Kahramankazan’da daha önce ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ ve ‘Ayla’ filmleri de açık havada sinema etkinlikleri kapsamında halkla buluşturulmuştu. Bu filmlere halkın ilgisinin yoğun olduğu ve keyifli dakikaların yaşandığı görüldü.