Erol Evgin ile MotoFest'te nostalji rüzgarı

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Efsane sanatçı Erol Evgin sahnede nostalji rüzgarı estirdi. Geçmişten bugüne çok bilinen şarkılarını Afyonkarahisar’da 75 bine yaklaşan coşkulu kalabalıkla birlikte söyledi. Unutulmayan şarkılara eşlik eden MotoFest ziyaretçileri, gecenin yarısına kadar gönüllerince eğlendi.
Popun sevilen gruplarından Kolpa, kendi şarkılarıyla birlikte yeniden yorumladıkları repertuarıyla gençleri coşturdu.
Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de
akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alıyor. 31 Ağustos’ta başlayan Türkiye
MotoFest, bu akşam Ajda Pekkan konseriyle sona erecek.