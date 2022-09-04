04 Eyl 2022 - 15:05- Gündem

Erol Evgin ile MotoFest'te nostalji rüzgarı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın final yarışı Bitci MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest Konserlerinin dördüncü akşamında iki konserle devam etti.