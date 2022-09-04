04 Eyl 2022 - 15:07- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir'i ziyaret etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'yi ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir'i ziyaret etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SAMSUN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılandı. Belediye önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın aldığı acıbadem kurabiyelerini vatandaşlara dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara kullanan bir vatandaşın cebindeki sigara paketini alarak sigarayı bırakması için söz aldı. Daha sonra belediyeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Demir'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

04 Eyl 2022 - 15:07 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL