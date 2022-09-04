Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir'i ziyaret etti

SAMSUN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılandı. Belediye önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın aldığı acıbadem kurabiyelerini vatandaşlara dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara kullanan bir vatandaşın cebindeki sigara paketini alarak sigarayı bırakması için söz aldı. Daha sonra belediyeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Demir'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.