Sağlık Çalışanlarına Müjde! Bakan Koca Açıkladı...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastanelerde görev yapan Halk Sağlığı, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Temel Bilim uzmanları için 3’e çıkarılıp, diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylülde uygulanacak. Temel bilimler dâhil, afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1’e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1’e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya kondu. 112 Acil Hizmetleri çalışanları taban ek ödemesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamada kullanılan katsayı; hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya kondu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti” dedi.