Sincan Belediyesinden Festival Gibi Sünnet Şöleni...

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her zaman yanında olan Sincan Belediyesi, bu yıl 640 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi. Modern cerrahi yöntemlerle hastane koşullarında sünnetleri gerçekleşen çocukların sünnet düğünü ise toplu halde bir şölen gibi kutlandı. Ünlü şarkıcı İbocan’ın konser verdiği toplu sünnet şöleni, etkinlikler ve sürpriz hediyelerle de adeta bir festivale döndü. 640 sünnet çocuğu, aileleri ve tüm Sincanlıların Kent Meydanı’nda kutladığı sünnet şöleni birbirinden renkli karelere sahne oldu.

SÜRPRİZ HEDİYELERLE ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle dolu sünnet şöleninde çocuklar hem oynadı hem eğlendi. Çocuklar kadar büyükleri de düşünen Sincan Belediyesi, canlı müzikler ve konserlerle Sincanlı vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Sünnet çocuklarına oyuncak araba hediye eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın konser öncesi yaptığı konuşmada “Allah bütün çocuklarımızın bahtını açık eylesin, bu gençler yarının çok daha güzel Sincanı, çok daha güzel Ankarası ve çok daha güzel Türkiyesi’nin mimarları olacak. 640 çocuğumuzu kazasız belasız sünnet ettirdik. Bugün çocuklarımız için eğlenceli etkinlikler düzenledik. Allah muhabbetimizi daim eylesin, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.