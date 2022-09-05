Pençe Kilit'te Helikopter Kazası! 1 Asker Şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık, Ordu'nun Fasta ilçesi Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nden olan şehit Kesti için taziye mesajı yayımladı. Taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi, dün gece 23:45 civarında gerçekleşen olayda helikopterin ikmal faaliyeti sırasında teknik bir nedenle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, helikopterdeki 8 personelden 7'sinin kurtarılmış, 1'i için ise arama faaliyeti sürdürmekteydi.